Участников поприветствовал мэр города Новоаннинский Сергей Егоров, который пожелал всем юным конкурсантам удачи и хорошего праздничного настроения.
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Участников поприветствовал мэр города Новоаннинский Сергей Егоров, который пожелал всем юным конкурсантам удачи и хорошего праздничного настроения.