Легенда о СВО

Игорь Кузнецов

А успеем ли мы определиться летом 2025 года "какой вариант постукраинского устройства мы для себя выбираем в качестве желательного"? Цели СВО вряд ли будут достигнуты, хотя бы по денацификации Украины (что от неё останется, в каких границах). Это же нужно им будет менять Конституцию...