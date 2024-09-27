The Economist пишет, что Зеленский якобы собрался в 2025 году провести выборы. Мотивируют это тем, что, мол, ему для полного счастья не хватает уровня поддержки в 45% (который рисуют придворные социологи) и он хочет больше.
Легенда о СВО
Комментарии
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Игорь Кузнецов
А успеем ли мы определиться летом 2025 года "какой вариант постукраинского устройства мы для себя выбираем в качестве желательного"? Цели СВО вряд ли будут достигнуты, хотя бы по денацификации Украины (что от неё останется, в каких границах). Это же нужно им будет менять Конституцию...
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10 час.
Андрей Якобюк
украина, должна быть под РОССИЕЙ
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
С какой целью вброшена эта статья? С целью доп. рекламы Зеленского. Причем сам Зеля об этом даже не подозревает
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35 мин.
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