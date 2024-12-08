Силен как «бык»: «Краснодар» уходит на зиму лидером РПЛ

Нулевая ничья «Краснодара» с «Локомотивом» положила конец первой части розыгрыша чемпионата России. После 18 туров плотность вверху таблицы очень высокая: между лидирующими «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» и замыкающими первую пятерку московскими «Динамо» и «Локомотивом» расстояние всего четыре очка.
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