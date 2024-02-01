Михаил Веллер пожелал России «размонтироваться на части»

d demyr150648 Ну, что ни еврей, то сионистский стратег. А ведь, сволочь, жрал русский хлеб. Ничего, а на какие части будет размонтирован Израйль. Или у него радужные перспективы? Как, Веллер, вернешься в нашу лапотную Россию? Давай, стенка готова. Сионист гребаный!

СП Сергей Потемкин Дык еврей, он всегда в Израиль смотрит... как ты его здесь не корми. У них родина не здесь. Так уж устроено.