Пранкеры Вован и Лексус провели беседу с Михаилом Веллером от лица советника офиса главы киевского режима Зеленского Андрея Ермака, в разговоре писатель пожелал распада Российской Федерации.
Михаил Веллер пожелал России «размонтироваться на части»
Комментарии
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d
demyr150648
Ну, что ни еврей, то сионистский стратег. А ведь, сволочь, жрал русский хлеб. Ничего, а на какие части будет размонтирован Израйль. Или у него радужные перспективы? Как, Веллер, вернешься в нашу лапотную Россию? Давай, стенка готова. Сионист гребаный!
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20 час.
СП
Сергей Потемкин
Дык еврей, он всегда в Израиль смотрит... как ты его здесь не корми. У них родина не здесь. Так уж устроено.
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19 час.
Anna Gaidukova
А вот не будет скоро родины, арабы помогут. Вот тогда посмотрим...
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18 час.
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