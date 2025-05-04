Британская газета: объяснила, почему признание Крыма смертельно для Запада. Британская The Financial Times накануне 9 мая публикует материал с алармистским названием «От чего должна отказаться Украина ради мира?» Ихдание опасается, что, 80 лет спустя после окончание Второй мировой войны завершение … .
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