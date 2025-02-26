Глава МИД Израиля заявил, что в Сирии был замечен ХАМАС

Гидеон Саар считает, что группировка может угрожать еврейскому государству с нового фронта. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что в Сирии действуют боевики ХАМАС, которые угрожают еврейскому государству.
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