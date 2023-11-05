Рост цен к Новому году. Стало известно, как подорожали мандарины за год

В России мандарины за год подорожали в среднем на 70%, пишет «Газета.Ru». Среди причин: нестабильность курса рубля, удорожание транспортировки, ситуация с поставками из Израиля, а также неурожай в ряде стран-поставщиков.
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