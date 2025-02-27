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В МИД Бразилии заявили об отсутствии планов по дальнейшему расширению БРИКС

В МИД Бразилии заявили об отсутствии планов по дальнейшему расширению БРИКС

БРИКС не планирует продолжать расширение в 2025 году из-за ряда институциональных проблем. Об этом сообщили газете "Известия" в министерстве иностранных дел Бразилии, которая на год стала председателем организации.

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