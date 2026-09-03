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Царьград

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Дёшево заправился — дорого попал: что за топливо хлынуло в Россию и почему оно губит турбомоторы

Дёшево заправился — дорого попал: что за топливо хлынуло в Россию и почему оно губит турбомоторы

На заправках России наступило смутное время. С конца лета на внутренний рынок в экстренном порядке хлынуло топливо упрощённых экологических классов — К-3, К-4, а местами даже К-2.

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