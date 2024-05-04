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Любопытно, однако

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Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»

Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»

 Медведев прокомментировал перспективы швейцарской мирной конференции по Украине Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram привел свои соображения об организуемой Швейцарией мирной конференции по Украине, которая назначена на 15-16 июня.

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Комментарии
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vagas Karlito
Так советовал Козьм Прутков! Его заветами!)))
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3 час.
Егор П
Дмитрий Анатольевич, раз ты такой крутой, что ж ты в 2008 году был нерешительный?
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3 час.
Владимир Соловьев
&quot;Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»&quot; А ПОСТРОЕННЫЙ ИМ ЕЛЬЦИН ЦЕНТР, ЭТО МНЕНИЮ ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН, КАКАЯ &quot;ИНИЦИАТИВА&quot; СО СТОРОНЫ МЕДВЕДЕВА?!
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2 час.

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