Медведев прокомментировал перспективы швейцарской мирной конференции по Украине Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram привел свои соображения об организуемой Швейцарией мирной конференции по Украине, которая назначена на 15-16 июня.
Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»
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vagas Karlito
Так советовал Козьм Прутков! Его заветами!)))
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3 час.
Егор П
Дмитрий Анатольевич, раз ты такой крутой, что ж ты в 2008 году был нерешительный?
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3 час.
Владимир Соловьев
"Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»" А ПОСТРОЕННЫЙ ИМ ЕЛЬЦИН ЦЕНТР, ЭТО МНЕНИЮ ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН, КАКАЯ "ИНИЦИАТИВА" СО СТОРОНЫ МЕДВЕДЕВА?!
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2 час.
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