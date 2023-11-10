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Владимир Путин приехал в штаб Южного военного округа

Владимир Путин приехал в штаб Южного военного округа

После визита в Астану президент Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. В ЮВО главу государства сопровождали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также другие военачальники.

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