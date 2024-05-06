FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 768 подписчиков

Le Repubblica: в НАТО впервые назвали две «красные линии» для прямого вмешательства в конфликт на Украине

Le Repubblica: в НАТО впервые назвали две «красные линии» для прямого вмешательства в конфликт на Украине

У блока есть возможные сценарии действий с учетом различных обстоятельств. Блок НАТО на фоне тревоги Запада относительно провалов ВСУ в зоне СВО на неофициальном уровне и «в очень конфиденциальной форме» впервые с определил для себя две «красные линии», при пересечении которых альянс может прямо вмешаться в конфликт на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх