Le Repubblica: в НАТО впервые назвали две «красные линии» для прямого вмешательства в конфликт на Украине

У блока есть возможные сценарии действий с учетом различных обстоятельств. Блок НАТО на фоне тревоги Запада относительно провалов ВСУ в зоне СВО на неофициальном уровне и «в очень конфиденциальной форме» впервые с определил для себя две «красные линии», при пересечении которых альянс может прямо вмешаться в конфликт на Украине.