Заноза
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Заноза

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Предателей достанут за границей: Маховик репрессий запущен

Предателей достанут за границей: Маховик репрессий запущен

Коллаж: Царьград Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в разговоре с обозревателем Юрием Пронько рассказал, как теперь будут поступать с разного рода предателями из числа журналистов, артистов, политиков, уехавших за рубеж и продолжающих поливать нашу страну грязью.

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Виктория Лаврентьева
Давно пора! С начала СВО твержу: Сталина на вас нет!
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Zoia Goldshtab
Виктория !Правы!
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