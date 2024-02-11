Предателей достанут за границей: Маховик репрессий запущен

Коллаж: Царьград Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в разговоре с обозревателем Юрием Пронько рассказал, как теперь будут поступать с разного рода предателями из числа журналистов, артистов, политиков, уехавших за рубеж и продолжающих поливать нашу страну грязью.
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