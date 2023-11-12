Дружить как кошка с собакой

Всем известно, что между псами и котиками зачастую возникают конфликты. «Кошка пытается смыться, собака думает, что это приглашение к игре, и начинается гонка, в которой ни одна из сторон не понимает на самом деле, что происходит», — говорит зоолог Джон Брэдшоу.