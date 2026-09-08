В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина

В результате атаки ВСУ на Севастополь осколочное ранение получила 57-летняя женщина. Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Михаил Развожаев .
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