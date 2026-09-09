Андреева проиграла Гауфф и не смогла выйти в 1/2 финала US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в полуфинал US Open 2026. В 1/4 финала россиянка уступила американке Кори Гауфф со счётом 6:2; 6:7 (7:9), 2:6.
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