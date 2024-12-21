"Фельдмаршал" Юра Сумский, он же - Подоляка

Людмила Лиханова

О КАК РАСКУДАХТАЛИСЬ ЛИБЕРАСТНЯ , ЦИПСЯТИНА И ПРОСТО ГЛУПОВАТЫЕ ЛЮДИШКИ. НАВЕРНОЕ, ВАМ УРЕЗАЛИ ПОДАЧКИ, ЧТО ВЫ ТАК ЯРОСТНО КУДАХЧИТЕ ? ПРОДОЛЖАЙТЕ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ. ЭТО ПОМОГАЕТ СПЕЦАМ ВАС ВСЕХ ЗНАТЬ. А КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ ВАС ВСЕХ НАЙДУТ ГДЕ БЫ ВЫ НЕ ПРЯТАЛИСЬ В КАКУЮ БЫ ЩЕЛЬ НЕ ЗАБИЛИСЬ, КАК БЫ НЕ МЕНЯЛИ МОРДЫ И ПР. И ВОТ ТОГДА КУДы ВЫ ПОДАДИТЕСЬ, ЧТО БУДЕТЕ ЛЕПЕТАТЬ В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ, ИДИ ОТЫ?!