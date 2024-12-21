Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Фельдмаршал" Юра Сумский, он же - Подоляка

"Фельдмаршал" Юра Сумский, он же - Подоляка

СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Юра Сумский пишет: Год упущенных возможностей. "Вооруженные силы России выполнили в 2024 все задачи, поставленные руководством страны,"- НГШ ВС РФ Валерий Герасимов.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Путин многих артистов награждал до СВО,которые в последствии стали невозвращенцами и иноагентами.
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3 час.
Людмила Лиханова
О КАК РАСКУДАХТАЛИСЬ ЛИБЕРАСТНЯ , ЦИПСЯТИНА И ПРОСТО ГЛУПОВАТЫЕ ЛЮДИШКИ. НАВЕРНОЕ, ВАМ УРЕЗАЛИ ПОДАЧКИ, ЧТО ВЫ ТАК ЯРОСТНО КУДАХЧИТЕ ? ПРОДОЛЖАЙТЕ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ. ЭТО ПОМОГАЕТ СПЕЦАМ ВАС ВСЕХ ЗНАТЬ. А КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ ВАС ВСЕХ НАЙДУТ ГДЕ БЫ ВЫ НЕ ПРЯТАЛИСЬ В КАКУЮ БЫ ЩЕЛЬ НЕ ЗАБИЛИСЬ, КАК БЫ НЕ МЕНЯЛИ МОРДЫ И ПР. И ВОТ ТОГДА КУДы ВЫ ПОДАДИТЕСЬ, ЧТО БУДЕТЕ ЛЕПЕТАТЬ В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ, ИДИ ОТЫ?!
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46 мин.
Людмила Лиханова
Подоляка - труженик? Самому не смешно. А как ловко: с одной стороны вы лизнули Президента, а с другой его же и обгадили, рассказывая сказки о подЛяке.
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42 мин.

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