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Антонов: США готовы делать все, чтобы снять с Киева ответственность за злодеяния

Антонов: США готовы делать все, чтобы снять с Киева ответственность за злодеяния

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание на то, что Соединённые Штаты Америки не реагируют на то, что киевский режим атакует мирные городские улицы.

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