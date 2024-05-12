Антонов: США готовы делать все, чтобы снять с Киева ответственность за злодеяния

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание на то, что Соединённые Штаты Америки не реагируют на то, что киевский режим атакует мирные городские улицы.
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