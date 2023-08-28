Плакат работы Вадима Окладникова в честь памяти 2-х героевРоссия сегодня лишилась военной элиты. Не той, которая покупает себе звание и должности, а той которой не было равных на поле боя.
Пост памяти
Комментарии
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Traveller
Ну где теперь все эти подонки-хрюкатели с их "мятеж", "предатели", "ату их!"...
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2 час.
E
Ed
Крупнейший за десятилетия провал сами знаете кого. Президента у нас так же охраняют?
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46 мин.
Олег Щепанов
Вечная память вам ребята!!!
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23 мин.
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