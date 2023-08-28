Закон и Порядок

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  • Любовь Кузьмина
    Вы помните фильм "От заката до рассвета"? Там сценарист Квентон Тарантино, а режиссер Роберт Родригес.Вот посмотрите ...Британская развед...
  • Олег Щепанов
    Вечная память вам ребята!!!Пост памяти
  • Георгий Лянгас
    Пока гаденыша  клоуна не уберут , булут гибнуть и русские и украинские люди. Этот подонок продался дьяволуБританская развед...

Пост памяти

Пост памяти

Плакат работы Вадима Окладникова в честь памяти 2-х героевРоссия сегодня лишилась военной элиты. Не той, которая покупает себе звание и должности, а той которой не было равных на поле боя.

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Комментарии
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Traveller
Ну где теперь все эти подонки-хрюкатели с их &quot;мятеж&quot;, &quot;предатели&quot;, &quot;ату их!&quot;...
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2 час.
E
Ed
Крупнейший за десятилетия провал сами знаете кого. Президента у нас так же охраняют?
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46 мин.
Олег Щепанов
Вечная память вам ребята!!!
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23 мин.

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