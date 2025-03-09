Таксисты попросили власти о совместном обсуждении закона о локализации их парков

Создать согласительную комиссию с участием представителей отрасли такси, правительства и заводов-изготовителей автомобилей и составить спецификацию необходимой линейки машин для нужд такси предложил Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир».
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