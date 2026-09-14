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Специалисты Роспотребнадзора завершили проверку екатеринбургского «Водоканала»

Специалисты Роспотребнадзора завершили проверку екатеринбургского «Водоканала»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября, ФедералПресс. В Екатеринбурге завершается двухнедельная внеплановая выездная проверка «Водоканала», которую проводило территориальное Управление Роспотребнадзора.

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