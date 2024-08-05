Литража много, а толку? По индексу бензина астраханцы медленнее соседей по ЮФО поднимают свое благосостояние

Прошел год, и эксперты РИА «Новости» вновь подготовили рейтинг регионов России по так называемому «индексу доступности бензина» - индикатору, который в сравнительной экономике так же часто применяем, как, например, индекс Доу Джонса, Биг-Мака или «золотого метра».
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