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Воплощенный ИИ в Китае: роботы переходят со сцены на заводские цеха

Воплощенный ИИ в Китае: роботы переходят со сцены на заводские цеха

Робот-утка Microduck, которая ходит вразвалку, переносит предметы клювом и катается на крошечных колесиках, стала неожиданным мировым ИИ-хитом.

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