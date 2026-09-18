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Фәрит Мөхәммәтшин хатыны белән бергә РФ Дәүләт Думасына сайлауларда катнашты

Фәрит Мөхәммәтшин хатыны белән бергә РФ Дәүләт Думасына сайлауларда катнашты

ТР Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тормыш иптәше Луиза Акрамовна белән бергә IX чакырылыш Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде.

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