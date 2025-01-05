Лед на реке Сыня в ЯНАО будут ослаблять для успешного прохождения половодья

Защитить село Овгорт в Шурышкарском районе от ежегодного паводка намерены в этом году. Для этого во льду на реке должны вырубить отверстия, чтобы ослабить его и ускорить процесс таяния, сообщается в документах Ростендера.
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