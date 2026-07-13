Появились подробности ночного удара ВС России по портам Украины

Появились подробности группового удара по портам Украины, который нанесли минувшей ночью ВС России. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.
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