Политика как он...
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Политика как она есть

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Появились подробности ночного удара ВС России по портам Украины

Появились подробности ночного удара ВС России по портам Украины

Появились подробности группового удара по портам Украины, который нанесли минувшей ночью ВС России. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

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