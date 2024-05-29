Санкции побоку: Крупнейший в мире нефтяной завод договорился с Россией на поставку нефти

Сегодня 22K прочитали Все потуги Байдена снова рассыпались как карточный домик! Совсем недавно в США пытались докладывать что-то там об успехах санкций против российской нефти – и вот приехали! Жесточайший удар ниже пояса нанесла Америке… их любимая Индия.