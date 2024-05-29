МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Делягин  говорит правду, которая  капиталу  поперёк  горла. Будет  ли  он услышан  Гарантом  и его камарильей - вопро..."Политическую вла...
  • Ингерман Ланская
    керенский тоже с ульяновым в одной школе учились - не думал саша, что этот жидёнок окажется такой сволочью...ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ О...
  • Ингерман Ланская
    эти все папуасы - вьетнамцы, камбоджийцы, лаосцы. легко покупаемые племена.... попросились на кошт к совдепии..... мо...В Японии возмутил...

Санкции побоку: Крупнейший в мире нефтяной завод договорился с Россией на поставку нефти

Санкции побоку: Крупнейший в мире нефтяной завод договорился с Россией на поставку нефти

Сегодня 22K прочитали  Все потуги Байдена снова рассыпались как карточный домик! Совсем недавно в США пытались докладывать что-то там об успехах санкций против российской нефти – и вот приехали! Жесточайший удар ниже пояса нанесла Америке… их любимая Индия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх