Стало известно, кто будет присматривать за младшими детьми экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Стало известно, кто будет присматривать за младшими детьми экс-мэра Сочи Алексея КопайгородскогоСтарший сын Янины Копайгородской, 24 летний Давид взял под временную опеку своих братьев и сестёр, пока их родители находятся в СИЗО.