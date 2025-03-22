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Живая Кубань

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Стало известно, кто будет присматривать за младшими детьми экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Стало известно, кто будет присматривать за младшими детьми экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Стало известно, кто будет присматривать за младшими детьми экс-мэра Сочи Алексея КопайгородскогоСтарший сын Янины Копайгородской, 24 летний Давид взял под временную опеку своих братьев и сестёр, пока их родители находятся в СИЗО.

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