Второй мост через реку Сейм в Курской области разрушен

Он был альтернативой для местных жителейВСУ разрушили второй мост через реку Сейм в селе Званное Курской области.
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