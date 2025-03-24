❗️ В ДТП под Симферополем пострадали 18 человек Как сообщили в МЧС России, спасатели деблокировали пострадавших.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В ДТП под Симферополем пострадали 18 человек Как сообщили в МЧС России, спасатели деблокировали пострадавших.