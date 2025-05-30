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Онищенко призвал проверить куклу Лабубу на безопасность для детской психики

Онищенко призвал проверить куклу Лабубу на безопасность для детской психики

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко заявил о необходимости проверить популярную куклу Лабубу на предмет её воздействия на психику ребёнка, передает ТАСС.

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