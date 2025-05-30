Онищенко призвал проверить куклу Лабубу на безопасность для детской психики

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко заявил о необходимости проверить популярную куклу Лабубу на предмет её воздействия на психику ребёнка, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии