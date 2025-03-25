В «Смоленскэнерго» наградили лучший район электрических сетей по снижению потерь электроэнергии

24 марта в рамках производственного совещания филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго», в котором участвовали начальники и заместители начальников районов электрических сетей, а также руководители профильных подразделений исполнительного аппарата филиала, был отмечен лучший район электрических сетей (РЭС).