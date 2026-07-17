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Регионы России

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КСИР сообщил об атаке на центр ИИ и склад ВС США в Бахрейне

КСИР сообщил об атаке на центр ИИ и склад ВС США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции Ирана проинформировал о нанесении удара по основному центру искусственного интеллекта в Бахрейне, используемому Соединёнными Штатами, а также по складу американских беспилотников.

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