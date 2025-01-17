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  • толя кузнецов
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  • леонид рыбаков
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На портале «Госуслуги» появится упрощённая биометрия для защиты аккаунтов

На портале «Госуслуги» появится упрощённая биометрия для защиты аккаунтов

На портале «Госуслуги» появится упрощённая биометрия для защиты аккаунтов. Новое решение для дополнительной защиты учётной записи правительство РФ предложит уже в ближайшее время, сообщили 16 января в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

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