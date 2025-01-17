На портале «Госуслуги» появится упрощённая биометрия для защиты аккаунтов. Новое решение для дополнительной защиты учётной записи правительство РФ предложит уже в ближайшее время, сообщили 16 января в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
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