На портале «Госуслуги» появится упрощённая биометрия для защиты аккаунтов. Новое решение для дополнительной защиты учётной записи правительство РФ предложит уже в ближайшее время, сообщили 16 января в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.