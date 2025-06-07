В США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

Представители Пентагона и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приступили к поискам замены ракетам компании SpaceX после ссоры американского лидера Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском.
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