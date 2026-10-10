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Курские новости

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Суд обязал власти Пристенского района создать спортплощадку в школе

Суд обязал власти Пристенского района создать спортплощадку в школе

В одной из школ Пристенского района отсутствуют спортзал и площадка, из-за чего ученики не могут заниматься физкультурой.

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