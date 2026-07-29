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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ассоциация футбольных лиг Чехии не согласна с чешской федерацией насчет продажи ФИФА прав на ЧМ: «Мы полностью на стороне УЕФА и Чеферина»

В Чехии между футбольными организациями возникли разногласия по поводу продажи ФИФА части прав на ЧМ частным инвесторам.

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