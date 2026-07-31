Украинский «Мадьяр» Бровди продолжает свою войну со складами Wildberries. О своих ударах он рассказывает с заметным воодушевлением, утверждая, что так «Украина поломает банковскую систему России, потому что она вся завязана на Wildberries».
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