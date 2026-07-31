НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

290 подписчиков

Украинцы обвинили «Мадьяра» в том, что ударами по WB провоцирует атаки на порты

Украинцы обвинили «Мадьяра» в том, что ударами по WB провоцирует атаки на порты

Украинский «Мадьяр» Бровди продолжает свою войну со складами Wildberries. О своих ударах он рассказывает с заметным воодушевлением, утверждая, что так «Украина поломает банковскую систему России, потому что она вся завязана на Wildberries».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии