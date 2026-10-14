Подведены итоги Всероссийских соревнований по мини-футболу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига»

Во Всероссийском детском центре «Смена» (Краснодарский край) 12 октября завершились Всероссийские соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» 2025–2026 гг.
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