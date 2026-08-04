Неймар намерен выполнить контракт с «Сантосом» и не планирует завершать карьеру в ближайшее время

Нападающий бразильского клуба «Сантос» и лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар заявил, что намерен выполнить контракт с клубом, который действует до 31 декабря 2026 года, и не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
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