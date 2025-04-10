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Царьград

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Прицелы "Швабе" оценили военные: внедрение новинок в боевых условиях

Прицелы "Швабе" оценили военные: внедрение новинок в боевых условиях

На полигоне в Мулино состоялась встреча, где эксперты "Швабе" и военные протестировали оптические и разведывательные приборы.

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