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Реконструкция и дополнение для дома в Словении

Реконструкция и дополнение для дома в Словении

Zefirka > Картинки и фото > Реконструкция и дополнение для дома в Словении Проект расположен в Карстовой Словении, где климат средиземноморский, а ландшафт скалистый и сухой, покрытый только бесконечными участками виноградников и сосновых лесов.

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