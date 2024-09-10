Иран и Сербия призывают к более тесному международному сотрудничеству

Договорились об укреплении сотрудничества в рамках взаимодействия в международных организациях секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Акбар Ахмадиан и заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин.
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