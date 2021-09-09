Как помогали клиентам, партнерам, бизнесменам в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2020 год.
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
- В Самарской и Оренбургской областях началось учение с бригадой специального назначения ЦВО
Свежие комментарии