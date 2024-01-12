12 января — День работника прокуратуры

Уважаемые работники прокуратуры! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Во все времена прокуратура служила надёжной опорой Отечества, деятельно участвовала в укреплении законности, защите прав и свобод граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии