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Уползти бы из норы, да ХАМАС не пускает

Уползти бы из норы, да ХАМАС не пускает

Невесёлые дела у ЦАХАЛя наступили, в принципе . как и предсказано было. Поперев буром на буфет, «самая боеспособная армия» Ближнего Востока сегодня утирает кровавую юшку и выводит на переформирование бригаду за бригадой.

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Комментарии
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Mark Kapustin
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Mark Kapustin
Время покажет.
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Mark Kapustin
Ключевое слово, если Россия захочет !
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