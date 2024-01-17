Уползти бы из норы, да ХАМАС не пускает

Невесёлые дела у ЦАХАЛя наступили, в принципе . как и предсказано было. Поперев буром на буфет, «самая боеспособная армия» Ближнего Востока сегодня утирает кровавую юшку и выводит на переформирование бригаду за бригадой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии