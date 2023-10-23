Для чего нужно постоянное патрулирование МиГ-31 с Кинжалами над Чёрным морем?

"Других докторов военных наук у меня для вас нет"(с)тащ Сталин, если бы это увидел Тут, возможно, требуются доктора, но в белых халатах, и современная фармакопея.
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