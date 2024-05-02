Как помочь ребенку чувствовать себя в безопасности: 5 шагов

Верные средства — режим дня и семейные ритуалы. источник: Pexels Когда в мире происходят глобальные изменения, дети не могут не чувствовать, как нервничают взрослые, и перестают ощущать себя в безопасности.
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