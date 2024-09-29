Стойкая подвеска, высокий клиренс, просторный салон – В РФ приехал новый «японец»

Новая версия Honda Pilot 2024 года уже доступна на российском рынке по цене от 5,7 млн рублей. За эту сумму вы приобретаете не просто вместительный семейный внедорожник, а особую модификацию TrailSport, предназначенную для тех, кто предпочитает активный отдых и не боится покидать асфальтированные дороги.