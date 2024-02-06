В областном центре обследовали более 160 потенциальных укрытий

Всего их в городе полторы тысячи В ходе еженедельной общегородской планерки, которая прошла в администрации областного центра в понедельник, 5 февраля, обсуждался вопрос проверки подвальных помещений, которые предназначены для укрытия населения во время чрезвычайных ситуаций.
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